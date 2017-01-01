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«Губернатор Полтавченко надеется открыть минимум пять станций метро в 2018 году»

Губернатор правильно расставил приоритеты. Транспортная проблема самая насущная. Если даже три станции введут в строй, низкий ему поклон.

на что этот недобитый гастарбайтер надеется? место ему в Левашово - на мусоросжигательном заводе. кочегаром я бы его, пожалуй, взял.