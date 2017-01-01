Медведев уволил главу петербургской дамбы "в связи с утратой доверия"

Этот пост Владимир Щекачихин занимал с 2006 года.

Еще на Gazeta.SPb

Обсуждение темы:

«Медведев уволил главу петербургской дамбы "в связи с утратой доверия"»

Роберт 01.11 15:48 [ + 5 – ]

Освободили вакансию для очередного охранника Путина. В губернаторы по-видимому он не тянет.

dexter 01.11 16:12 [ + 3 – ]

Критерием годности давно стала преданность, а не профессионализм.

Йаяязь 01.11 16:37 [ + 1 – ]

Димон лютует...

Тоскливый Дятел Терпило 01.11 17:29 [ + -5 – ]

Не стоит сожалеть. Естественная ротация кадров. Премьер любит новизну и старается подбирать более современных руководителей.