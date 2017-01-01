На Васильевском пьяный мужчина избил охранника Покровской больницы
15:15
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Обсуждение темы:
«На Васильевском пьяный мужчина избил охранника Покровской больницы»
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SCORPION69 01.11 20:08 [ + 0 – ]
че это за охранник что не мог ему по щам настучать?или нелицензирован?
Всего комментариев - 2
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