В Кировском районе 26-летний мужчина бегал по улицам и бил по голове бутылкой случайных прохожих

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Обсуждение темы:

«В Кировском районе 26-летний мужчина бегал по улицам и бил по голове бутылкой случайных прохожих»

Тоскливый Дятел Терпило 01.11 16:47 [ + 2 – ]

Сколько неадекватных людей. Решение только одно: два травмата на поясе.

dexter 01.11 17:06 [ + 2 – ]

Тоскливый Дятел Терпило 01.11 16:47 [ + 1 – ]

В Вашем случае надо 3 ! И биту..