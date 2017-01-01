В Колпино суд приговор к условному сроку женщину, которая избила наличником свою знакомую и похитила ее сумку с деньгами

Подсудимая получила три года.

Подсудимая получила три года.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, суд установил, что в июне 2017 женщина напала на свою знакомую и нанесла ей наличником многочисленные удары по разным частям тела, требуя при этом передать ей денежные средства.



После чего, подсудимая похитила сумку потерпевшей, в которой находился кошелек с деньгами, причинив женщине значительный ущерб на общую сумму более 6 тысяч рублей.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Суд назначил обвиняемой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.



Напомним,

Колпинский районный суд Петербурга вынес приговор в отношении местной жительницы, которая наличником избили свою знакомую, требуя денег.Как сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга, суд установил, что в июне 2017 женщина напала на свою знакомую и нанесла ей наличником многочисленные удары по разным частям тела, требуя при этом передать ей денежные средства.После чего, подсудимая похитила сумку потерпевшей, в которой находился кошелек с деньгами, причинив женщине значительный ущерб на общую сумму более 6 тысяч рублей.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "разбой". Суд назначил обвиняемой наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года.Напомним, ранее во Фрунзенском районе задержали уроженца Удмуртии за разбой в отношении прохожей.







Обсуждение темы: «В Колпино суд приговор к условному сроку женщину, которая избила наличником свою знакомую и похитила ее сумку с деньгами» Йаяязь 01.11 13:34 [ + 2 – ]

наличник - оружие пролетариата... изъять из оборота все имеющиеся у населения наличники и запретить их дальнейшую реализацию гражданскому населению!

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