Суд отправил экс-полицейского на четыре года в колонию: страж порядка за 2,5 млн обещал отдать бизнесмену изъятые во время обыска документы

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«Суд отправил экс-полицейского на четыре года в колонию: страж порядка за 2,5 млн обещал отдать бизнесмену изъятые во время обыска документы»

Тоскливый Дятел Терпило 01.11 11:24 [ + -3 – ]

Жаль человека, сломали ему жизнь и карьеру.

ДeдЗахаp 01.11 11:52 [ + 7 – ]

Половину всех полицаев медведо-путинских надо за решётку отправлять" Как не больше? Заслужили за охрану едрисьего режима и за разгон мирных демонстраций!

Неzнайка. 01.11 12:03 [ + 7 – ]

Дятел, му..ак, он бы тебя не пожалел...

Тоскливый Дятел Терпило 01.11 12:18 [ + -2 – ]

А может быть и пожалел, а может быть и договорились...

Неzнайка. 01.11 12:51 [ + 7 – ]

Конечно, ты же дятел, стучал бы ему на всех как стахановец...