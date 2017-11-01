Авто за 5 млн угнали у молодой сотрудницы "Газпром экспорта" на Туристской

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«Авто за 5 млн угнали у молодой сотрудницы "Газпром экспорта" на Туристской»

Тоскливый Дятел Терпило 01.11 11:23 [ + 6 – ]

Какую же должность нужно занимать в Газпроме, чтобы в 24 года заработать на новенький Крузер?

Hиф-Hиф 01.11 11:39 [ + 9 – ]

Должность простая -- внучка председателя. ;-))



ЦИТАТА

http://www.fontanka.ru/2017/11/01/032/



По данным нашего издания, после этого в полицию и обратилась с заявлением 24-летняя девушка, она же специалист компании «Газпром экспорт». Так не часто бывает, но по полицейскому главку был объявлен план «Перехват».



В результате около часа ночи 1 ноября наряд ГИБДД нашел пропавший черный джип в 50 километрах от места происшествия. Иномарка тихо стояла в деревне Огоньки Всеволожского района Ленобласти.



Как стало известно «Фонтанке», потерпевшей является внучка бывшего премьер-министра России, а ныне председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. Как бы там ни было, но автомашина, оцененная девушкой в 5 миллионов рублей, ей возвращена.

КОНЕЦ ЦИТАТЫ

ДeдЗахаp 01.11 12:10 [ + 14 – ]

Правильно и сделали! Все в этом Газпроме жулики, шкурники и обиралки народные!

Ниф-Нифу спасибо за разъяснение.

Андрей 01.11 19:01 [ + 2 – ]

Уберется на своем крузаке в дерево и все...

SCORPION69 01.11 20:11 [ + 0 – ]

ничего,сладким местом еще заработает не на один крузак)))