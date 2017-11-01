Авто за 5 млн угнали у молодой сотрудницы "Газпром экспорта" на Туристской
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Общество
Какую же должность нужно занимать в Газпроме, чтобы в 24 года заработать на новенький Крузер?
Должность простая -- внучка председателя. ;-))
ЦИТАТА
http://www.fontanka.ru/2017/11/01/032/
По данным нашего издания, после этого в полицию и обратилась с заявлением 24-летняя девушка, она же специалист компании «Газпром экспорт». Так не часто бывает, но по полицейскому главку был объявлен план «Перехват».
В результате около часа ночи 1 ноября наряд ГИБДД нашел пропавший черный джип в 50 километрах от места происшествия. Иномарка тихо стояла в деревне Огоньки Всеволожского района Ленобласти.
Как стало известно «Фонтанке», потерпевшей является внучка бывшего премьер-министра России, а ныне председателя совета директоров «Газпрома» Виктора Зубкова. Как бы там ни было, но автомашина, оцененная девушкой в 5 миллионов рублей, ей возвращена.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Правильно и сделали! Все в этом Газпроме жулики, шкурники и обиралки народные!
Ниф-Нифу спасибо за разъяснение.
авто за 5 лямов крадут так легко .неумеют ставить хорошие секретки на хорошие авто .
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Tatka 13:26, 4 октября
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Ниф-Нифу спасибо за разъяснение. в «Авто за 5 млн угнали у молодой сотрудницы "Газпром экспорта" на Туристской»
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