Молодчики с битами ограбили мужчину на парковке гипермаркета на Богатырском

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«Молодчики с битами ограбили мужчину на парковке гипермаркета на Богатырском»

Тоскливый Дятел Терпило 01.11 09:44 [ + -2 – ]

Объясните пожалуйста, что можно делать в 4.30 у гипермаркета. Или там ожидалась распродажа.

Игорь Ёлкин 01.11 11:35 [ + 6 – ]

Менты, наверно, поймали первого попавшегося на улице.

ДeдЗахаp 01.11 12:26 [ + 11 – ]

Грабили бы сии "молодчики" лучше олигархов едристов и всю шваль гастеро-аульную, что экономику "поднимают" у нас по едрисьему методу!