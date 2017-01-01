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«Рейс из Стамбула в Петербург задержали из-за подозрения в террористической угрозе: уроженка Таджикистана вела себя странно»

Опять из за этих обезьян проблемы.А не проще было её выкинуть на..с самолёта во время полёта?