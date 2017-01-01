Виновник смертельного ДТП с вице-спикером ЗакСа Солтаном получил 4,5 года колонии

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«Виновник смертельного ДТП с вице-спикером ЗакСа Солтаном получил 4,5 года колонии»

Историк 31.10 16:21 [ + 16 – ]

Депутат без рук и ног выехал на встречку, сам угробился, повредил родных, а водителя мерса на зону?!

На всех фотографиях мерс стоит на своей полосе!

А теперь скажите зачем мы проходим водительскую медкомиссию, если человеку без конечностей да еще депутату выдают права?

2405 31.10 16:32 [ + 15 – ]

Чиновник всегда прав, даже если неправ. Телефонное право в действии.

Evgeniy Novozhilov 31.10 17:48 [ + 14 – ]

Ну изначально было все уже ясно кто будет сидеть. Кто вообще этому чиновнику права на управление авто дал, кто зарегистрировал и разрешил переделанную кустарным способом на ручное управление автомобиль к эксплуатации, который мог заклинить в любое время, как это так долго определяли кто куда ехал и тд. И т.п. Много вопросов к этому мутному делу. Жаль мужика, жаль, под жернова системы попал.

арнольд питерский 31.10 17:50 [ + 10 – ]

Родственничкам тоже в аду гореть.

смерч 31.10 18:48 [ + 5 – ]

А всё таки терминаторы смертны.

barmalei 31.10 18:48 [ + 8 – ]

водитель мерса не виновен,но власть своих не сдаёт.

lazzi 31.10 19:12 [ + 8 – ]

Сидит всегда назначенец. Слава Богу, судьи тоже смертны, перед смертью успеют вспомнить свои грехи.