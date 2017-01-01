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Общество
Депутат без рук и ног выехал на встречку, сам угробился, повредил родных, а водителя мерса на зону?!
На всех фотографиях мерс стоит на своей полосе!
А теперь скажите зачем мы проходим водительскую медкомиссию, если человеку без конечностей да еще депутату выдают права?
Ну изначально было все уже ясно кто будет сидеть. Кто вообще этому чиновнику права на управление авто дал, кто зарегистрировал и разрешил переделанную кустарным способом на ручное управление автомобиль к эксплуатации, который мог заклинить в любое время, как это так долго определяли кто куда ехал и тд. И т.п. Много вопросов к этому мутному делу. Жаль мужика, жаль, под жернова системы попал.
Сидит всегда назначенец. Слава Богу, судьи тоже смертны, перед смертью успеют вспомнить свои грехи.
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Tatka 13:26, 4 октября
на новости
На всех фотографиях мерс стоит на своей полосе!
А теперь скажите зачем мы проходим водительскую медкомиссию, если человеку без конечностей да еще депут... в «Виновник смертельного ДТП с вице-спикером ЗакСа Солтаном получил 4,5 года колонии»