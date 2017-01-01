На улице Ольги Берггольц задержали пьяного мужчину, который избил и пытался зарезать свою знакомую

В минувшие выходные в Невском районе Петербурга наряд вневедомственной охраны задержал 32-летнего мужчину, который в пьяном угаре во время внезапно возникшего конфликта угрожал убийством и нанёс ножевое ранение своей 33-летней знакомой.Как сообщает, инцидент произошел около 22 часов вечера 28 октября в одной из квартир дома 18 по улице Ольги Берггольц. Соседи, услышав крики и звуки борьбы, позвонили в экстренные службы.Незамедлительно прибыв на место происшествия, сотрудники Росгвардии обнаружили нетрезвого мужчину, вооруженного ножом. Злоумышленник был обезоружен, задержан и доставлен в отдел полиции.В ходе проверки было установлено, что мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, после внезапно возникшей ссоры нанёс телесные повреждения в область головы, а также кухонным ножом колото-резаные раны в область рук 33-летней гражданке. Женщина была госпитализирована.По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 (угроза убийством) УК РФ.Напомним, ранее мы писали о том, что в Выборге агрессивный мужчина с ножом угрожал случайной прохожей убийством.