В Ленобласти двое парней стали фигурантами уголовного дела, угнав скутер
18:44
Тэги: угоны, мото, следствие, задержания, ленобласть, киришский район
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Общество
Обсуждение темы:
«В Ленобласти двое парней стали фигурантами уголовного дела, угнав скутер»
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смерч 31.10 18:50 [ + 0 – ]
Очередное преступление века раскрыто в городе на Неве,азиаты стоят в сторонке и смеются
Всего комментариев - 2
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На всех фотографиях мерс стоит на своей полосе!
А теперь скажите зачем мы проходим водительскую медкомиссию, если человеку без конечностей да еще депут... в «Виновник смертельного ДТП с вице-спикером ЗакСа Солтаном получил 4,5 года колонии»
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А теперь скажите зачем мы проходим водительскую медкомиссию, если человеку без конечностей да еще депут... в «Виновник смертельного ДТП с вице-спикером ЗакСа Солтаном получил 4,5 года колонии»
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