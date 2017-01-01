Уроженец Удмуртии сорвал цепочку за 140 тысяч с шеи прохожей на Растанной

На поимку злоумышленника ушло около недели.

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Обсуждение темы:

«Уроженец Удмуртии сорвал цепочку за 140 тысяч с шеи прохожей на Растанной»

Тоскливый Дятел Терпило 31.10 13:14 [ + -5 – ]

Странную меру пресечения однако выбирают. Вместо того, чтобы депортировать человека на его историческую родину в Удмуртию, оставляют в Петербурге. Статусу мигранта он не соответствует, поэтому должен проживать по месту регистрации.

утро&лето 31.10 15:22 [ + 3 – ]

На огненную воду не хватало однако.

Galina Belova 31.10 15:42 [ + 3 – ]

Оставили на подписке , что бы ещё грабил, они пешком не ходят.

робин 31.10 21:47 [ + 0 – ]

первый раз дятел прав!