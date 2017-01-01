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«На федеральной трассе М11 Москва - Петербург появятся два новых платных участка»

Тоскливый Дятел Терпило 31.10 13:16 [ + -4 – ]

Правильное решение. Во-первых, оно позволит разгрузить дороги от неплатежеспособных ездоков, а во-вторых, увеличит доход в казну, что отразится и на качестве дорог и на экологии.