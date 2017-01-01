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На Тореза водитель BMW сбил дедушку на регулируемом пешеходном переходе

11:26
Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, выборгский район
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Тэги: дтп, авто, пешеходы, травмы, выборгский район
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Общество
Обсуждение темы:
«На Тореза водитель BMW сбил дедушку на регулируемом пешеходном переходе»
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махоня 31.10 13:33 [ + 0 ]

так, а кто виноват?

Всего комментариев - 1

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