Психически больной петербуржец напал с ножом на 18-летнего парня ради "мести соседям"

Юношу порезали, когда он с матерью заклеивал разбитое окно в квартире на первом этаже.

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«Психически больной петербуржец напал с ножом на 18-летнего парня ради "мести соседям"»

Hиф-Hиф 31.10 11:34 [ + 4 – ]

ЦИТАТА

На улице его встретил мужчина, заявивший, что ему «надоели все соседи» и что он «будет мстить». С этими словами злоумышленник ударил парня ножом в живот. Вычислить агрессора удалось по горячим следам. Им оказался пациент психоневрологического диспансера.

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Полагаю нашим депутатам следует принять закон о радикальном избавлении общества от подобных опасных субъектов.

ДeдЗахаp 31.10 11:49 [ + 6 – ]

Когда во власти всякие психи - и дегенераты кризисные, то под стать им и подобные субъекты нарождаются!

При чём не наговариваю на путино-едристов, а говорю то, что есть. По делам их кризисных обиралок - обещалок делаю выводы!