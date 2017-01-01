Психически больной петербуржец напал с ножом на 18-летнего парня ради "мести соседям"
- Крем от геморроя «Здоров»
- В Ленобласти госпитализировали психически нездорового подростка в состоянии сильной алкогольной интоксикации
- На Товарищеском двое парней избили случайную прохожую, сорвали с нее цепочку и похитили сумочку
- Открытие в лечении варикоза
- В Ленобласти двое парней стали фигурантами уголовного дела, угнав скутер
- На Румболовской горе в Ленобласти открыли "Сад памяти" жертв авиакатастрофы над Синаем, в которой погибли 224 человека
- Нарушение ПДД помогло полиции задержать мужчину, который похитил и в течение нескольких дней удерживал свою пленницу
- В парадной дома в Тосно нашли тело 17-летней девушки
- Ремонт путей изменит маршруты четырех трамваев в Петербурге
- Рейс из Стамбула в Петербург задержали из-за подозрения в террористической угрозе: уроженка Таджикистана вела себя странно
- Виновник смертельного ДТП с вице-спикером ЗакСа Солтаном получил 4,5 года колонии
- На Дальневосточном трое мужчин устроили скандал в круглосуточном магазине, избили продавца и похитили выпивку
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
ЦИТАТА
На улице его встретил мужчина, заявивший, что ему «надоели все соседи» и что он «будет мстить». С этими словами злоумышленник ударил парня ножом в живот. Вычислить агрессора удалось по горячим следам. Им оказался пациент психоневрологического диспансера.
КОНЕЦ ЦИТАТЫ
Полагаю нашим депутатам следует принять закон о радикальном избавлении общества от подобных опасных субъектов.
Когда во власти всякие психи - и дегенераты кризисные, то под стать им и подобные субъекты нарождаются!
При чём не наговариваю на путино-едристов, а говорю то, что есть. По делам их кризисных обиралок - обещалок делаю выводы!
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Tatka 13:26, 4 октября
на новости
На всех фотографиях мерс стоит на своей полосе!
А теперь скажите зачем мы проходим водительскую медкомиссию, если человеку без конечностей да еще депут... в «Виновник смертельного ДТП с вице-спикером ЗакСа Солтаном получил 4,5 года колонии»