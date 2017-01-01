Бизнесмена с Кавказа ограбили на четверть миллиона у ларька на севере Петербурга
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Общество
Очень сомневаюсь, что этот ишак заработал 243 000 р. на овощах и фруктах? Надо было его "тайник" битой вскрыть, на подозрение продажи наркотиков. И, всё бы стало ясно. Их "бизнес" больше с этим зельем связан.
Прискорбный случай. Стыдно, что мы не можем обеспечить безопасные условия ведения бизнеса иностранным бизнесменам, которые снабжают нас фруктами и овощами, и при этом честно уплачивают налоги в казну.
Поделом тебе гнида черноопая, небось сколько русских людей отравил. 3,14здуй в свой кавказ там своим продавай.
С Кавказа не бизнесмены а,как показывает жизнь, грабители и насильники.
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Tatka 13:26, 4 октября
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На всех фотографиях мерс стоит на своей полосе!
А теперь скажите зачем мы проходим водительскую медкомиссию, если человеку без конечностей да еще депут... в «Виновник смертельного ДТП с вице-спикером ЗакСа Солтаном получил 4,5 года колонии»