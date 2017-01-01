Бизнесмена с Кавказа ограбили на четверть миллиона у ларька на севере Петербурга

По предварительным данным, на предпринимателя могли напасть его земляки.

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«Бизнесмена с Кавказа ограбили на четверть миллиона у ларька на севере Петербурга»

ДeдЗахаp 31.10 11:25 [ + 7 – ]

Очень сомневаюсь, что этот ишак заработал 243 000 р. на овощах и фруктах? Надо было его "тайник" битой вскрыть, на подозрение продажи наркотиков. И, всё бы стало ясно. Их "бизнес" больше с этим зельем связан.

Тоскливый Дятел Терпило 31.10 13:08 [ + -3 – ]

Прискорбный случай. Стыдно, что мы не можем обеспечить безопасные условия ведения бизнеса иностранным бизнесменам, которые снабжают нас фруктами и овощами, и при этом честно уплачивают налоги в казну.

арнольд питерский 31.10 14:05 [ + 4 – ]

Поделом тебе гнида черноопая, небось сколько русских людей отравил. 3,14здуй в свой кавказ там своим продавай.

НЕСТОР 31.10 14:43 [ + 3 – ]

С Кавказа не бизнесмены а,как показывает жизнь, грабители и насильники.