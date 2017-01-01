88-летнему старику проломили голову ради 300 рублей в подъезде на Петергофском шоссе
10:36
Тэги: грабеж, пенсии, красносельский район, нападения, разбой
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Я надеюсь неравнодушные прохожие разбили хавальник, и сморкальник этой свинье... в «На Ленинском проспекте случайные прохожие задержали мигранта из Узбекистана, который пытался изнасиловать петербурженку»
Хочется спросить власть ..Что делают эти суки ночью в городе? в «На Ленинском проспекте случайные прохожие задержали мигранта из Узбекистана, который пытался изнасиловать петербурженку»
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а вы введите для черномазых комендантский час - с 22 часов и до 6 часов появление на улице карается расстрелом на месте. и проблем меньше будет. в «На Ленинском проспекте случайные прохожие задержали мигранта из Узбекистана, который пытался изнасиловать петербурженку»
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