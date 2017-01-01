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«В Калининском районе пенсионерка отдала 226 тысяч продавцам БАДов»

Ума нет - считай калека! Не в первый раз так разводят простачков. Пора бы хотя бы объяснять таким людям что в городе орудуют мошенники! Неужели это так трудно, сделать родственникам или друзьям?