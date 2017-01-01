Нелегальных мигрантов искала полиция в общежитии в Шушарах (фото)

К административной ответственности привлекли несколько десятков иностранцев.

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Обсуждение темы:

«Нелегальных мигрантов искала полиция в общежитии в Шушарах (фото)»

Андрей 30.10 15:05 [ + 3 – ]

Обезьяны заполонили город!

Неzнайка. 30.10 15:09 [ + 0 – ]

О чем эта статья?

Тоскливый Дятел Терпило 30.10 15:53 [ + -3 – ]

Оставьте мигрантов в покое! В городе достаточно насущных проблем, которыми следует заниматься в первую очередь. Наоборот, мигрантов следует привлекать к их решению.

арнольд питерский 30.10 16:24 [ + 3 – ]

Всех на Шафировский 12 вместе с мусорами

Неzнайка. 30.10 16:50 [ + 5 – ]

30.10 16:24 [ + 1 – ]

Всех на Шафировский 12 вместе с мусорами...

И с дятлом разумеется Вы хотели сказать?

НЕСТОР 30.10 18:55 [ + 1 – ]

дятел не ешь гавно по утрам-совсем ненормальный стал...