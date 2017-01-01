Двух выходцев с Кавказа задержали за стрельбу в баре в Гатчине: есть пострадавшие

Ранения получили пять человек.

Ранения получили пять человек.



Как передает АН «Оперативное прикрытие», конфликт двух групп посетителей клуба, расположенного на проспекте 25 Октября, вспыхнул 29 октября около 1 часа ночи. Якобы кто-то отпустил сальную шутку в адрес дамы.



Двое 23-летних кавказцев, неработающий и сотрудник охранного предприятия, выхватили травматические пистолеты и произвели несколько выстрелов в 43-летнего охранника клуба и четверых посетителей. Под пули попали 23-летняя девушка и мужчины 25-ти, 26-ти и 30-ти лет.



Больше всех пострадал охранник: с огнестрельным ранением надключичной области справа, в состоянии средней тяжести он госпитализирован. Посетителям была оказана помощь на месте, сейчас они залечивают свои раны дома.



Нервные кавказцы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Стрелков отпустили под подписку о невыезде.



Напомним, ранее мы писали о том, что

В гатчинском баре Barevich во время ссоры посетители открыли стрельбу из травматического оружия.Как передает АН «Оперативное прикрытие», конфликт двух групп посетителей клуба, расположенного на проспекте 25 Октября, вспыхнул 29 октября около 1 часа ночи. Якобы кто-то отпустил сальную шутку в адрес дамы.Двое 23-летних кавказцев, неработающий и сотрудник охранного предприятия, выхватили травматические пистолеты и произвели несколько выстрелов в 43-летнего охранника клуба и четверых посетителей. Под пули попали 23-летняя девушка и мужчины 25-ти, 26-ти и 30-ти лет.Больше всех пострадал охранник: с огнестрельным ранением надключичной области справа, в состоянии средней тяжести он госпитализирован. Посетителям была оказана помощь на месте, сейчас они залечивают свои раны дома.Нервные кавказцы задержаны. Возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). Стрелков отпустили под подписку о невыезде.Напомним, ранее мы писали о том, что во время конфликта на Московском проспекте одному из участников прострелили мошонку.







Обсуждение темы: «Двух выходцев с Кавказа задержали за стрельбу в баре в Гатчине: есть пострадавшие» НЕСТОР 30.10 14:45 [ + 5 – ]

Стрелков отпустили-были бы русские,.уй отпустили бы. монк-аль-ахри 30.10 14:52 [ + 3 – ]

вах! совсем стрелять не умеют! килянусь! робин 30.10 19:52 [ + 0 – ]

а почему эти нервные у себя не живут?

Всего комментариев - 3