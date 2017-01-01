«На Ленинском проспекте случайные прохожие задержали мигранта из Узбекистана, который пытался изнасиловать петербурженку»

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Общество
Я надеюсь неравнодушные прохожие разбили хавальник, и сморкальник этой свинье...
К счастью, неравнодушные прохожие сумели отбить пострадавшую у извращенца
Хотелось бы прочесть чуть иначе:
К счастью, неравнодушные прохожие сумели отбить у извращенца бубенцы и почки.
Надо было прохожим до смерти забить обезьяну и в помойку скинуть
а вы введите для черномазых комендантский час - с 22 часов и до 6 часов появление на улице карается расстрелом на месте. и проблем меньше будет.
Надеюсь, при задержании были соблюдены все процессуальные нормы.
Какой оживлённый дом и подьезд-никто не спит ночью,жизнь проходит в подъезде-столько народу в ночной час вне квартир !Неспящие в Сиетле!
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17:03, 27 октября
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