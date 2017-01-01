На Ленинском проспекте случайные прохожие задержали мигранта из Узбекистана, который пытался изнасиловать петербурженку

Решается вопрос об аресте подозреваемого и предъявлении ему обвинения.

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Обсуждение темы:

«На Ленинском проспекте случайные прохожие задержали мигранта из Узбекистана, который пытался изнасиловать петербурженку»

Неzнайка. 30.10 16:17 [ + 6 – ]

Я надеюсь неравнодушные прохожие разбили хавальник, и сморкальник этой свинье...

Пешеход)) 30.10 16:19 [ + 3 – ]

К счастью, неравнодушные прохожие сумели отбить пострадавшую у извращенца



Хотелось бы прочесть чуть иначе:

К счастью, неравнодушные прохожие сумели отбить у извращенца бубенцы и почки.

арнольд питерский 30.10 16:20 [ + 2 – ]

Надо было прохожим до смерти забить обезьяну и в помойку скинуть

смерч 30.10 17:06 [ + 5 – ]

Хочется спросить власть ..Что делают эти суки ночью в городе?

НЕСТОР 30.10 17:38 [ + 2 – ]

Надо не задерживать,а закопать.

монк-аль-ахри 30.10 17:42 [ + 3 – ]

а вы введите для черномазых комендантский час - с 22 часов и до 6 часов появление на улице карается расстрелом на месте. и проблем меньше будет.

Тоскливый Дятел Терпило 30.10 18:09 [ + -3 – ]

Надеюсь, при задержании были соблюдены все процессуальные нормы.

НЕСТОР 30.10 18:54 [ + 1 – ]

дятел не ешь гавно с утра...

nyra 30.10 18:57 [ + 1 – ]

Какой оживлённый дом и подьезд-никто не спит ночью,жизнь проходит в подъезде-столько народу в ночной час вне квартир !Неспящие в Сиетле!

робин 30.10 19:45 [ + 1 – ]

ребята! давно пора обезьян черномазых уничтожать на месте!!!

МИФОДИЙ 30.10 20:23 [ + 0 – ]

Дятел тварь