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На Северном проспекте мужчина открыл стрельбу из-за парковочного места

11:44
Тэги: конфликт, оружие, стрельба, авто, парковки, калининский район, хулиганство, задержания
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Тэги: конфликт, оружие, стрельба, авто, парковки, калининский район, хулиганство, задержания
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