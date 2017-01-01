У школы на Большевиков зарезали женщину, возвращавшуюся домой из магазина

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Обсуждение темы:

«У школы на Большевиков зарезали женщину, возвращавшуюся домой из магазина»

Неzнайка. 30.10 13:29 [ + 8 – ]

ХЗ,может семейное что то...Чурки-крысы, пакет с продуктами они бы не оставили...

НЕСТОР 30.10 14:47 [ + 8 – ]

На это способны жители Средней Азии.

монк-аль-ахри 30.10 14:55 [ + 9 – ]

глядская страна! глядский режим! нормальный обыватель не может спокойно в магазин сходить. того гляди ни за что попишут!

Тоскливый Дятел Терпило 30.10 15:56 [ + -6 – ]

Возможно, Джек-Потрошитель к нам перебрался.

НЕСТОР 30.10 17:42 [ + 3 – ]

да дятел джек-потрошитель из средней азии...