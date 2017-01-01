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«15-летний подросток изнасиловал девятиклассницу в Московском районе»

Тоскливый Дятел Терпило 30.10 15:51 [ + 1 – ]

Что же это за изнасилование должно быть, чтобы такие травмы нанести? Я бы на месте отчима ликвидировал данного "знакомого".