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"Зенит" всухую проиграл "Локомотиву" на своем поле и потерял лидерство в РФПЛ – 0:3 (фото)

20:15, 29 октября
Тэги: спорт, футбол, чемпионат россии, зенит
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Тэги: спорт, футбол, чемпионат россии, зенит
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Общество
Обсуждение темы:
«"Зенит" всухую проиграл "Локомотиву" на своем поле и потерял лидерство в РФПЛ – 0:3 (фото)»
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Hиф-Hиф 29.10 23:24 [ + 0 ]

наемники за бабло плохо играют. Надо местные искать таланты, чтоб играли за свою малую родину не на жизнь, а насмерть.

Всего комментариев - 1

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