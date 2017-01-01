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«"Зенит" всухую проиграл "Локомотиву" на своем поле и потерял лидерство в РФПЛ – 0:3 (фото)»

наемники за бабло плохо играют. Надо местные искать таланты, чтоб играли за свою малую родину не на жизнь, а насмерть.