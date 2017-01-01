Сегодня
27 октября, пятница
Обновлено  
Погода
+1°, влажность 73%
Завтра 0°, облачно
Валюта
$ 57.76
€ 68.29
Вход
Регистрация
сайт для взрослых 27+

Матч "Зенит" - "Локомотив" изменит схему движения на севере Петербурга

18:26
Тэги: спорт, футбол, дороги, авто, крестовский остров, приморский район
0
Комментировать
Система Orphus
Тэги: спорт, футбол, дороги, авто, крестовский остров, приморский район
Еще на Gazeta.SPb
  • Крем от геморроя «Здоров» Крем от геморроя «Здоров»
  • В Мурино пятеро разбойников с пистолетом связали сторожа стройки и похитили электроинструменты
  • В Тихвине пьяный 23-летний парень стал фигурантом уголовного дела после того, как повалил полицейского на землю
  • Открытие в лечении варикоза Открытие в лечении варикоза
  • Реставрационные работы ограничат проезд по набережной Фонтанки
  • В Петербурге в несколько раз поднимут штрафы за незаконное использование символов города
  • Житель Колпино украл у сестры автомобиль и попал в ДТП
  • Партию "фейковой" обуви изъяли из магазина на Московском проспекте
  • В Сосновом Бору высокий блондин в маске ограбил букмекерскую контору
  • Мост через Неву на трассе «Кола» разведут в понедельник
  • В Сиверском сотрудники Росгврадии задержали отца с сыном, которые пытались обокрасть чужой дом
  • Безработного парня с амфетамином задержали в Петербурге
Новости от партнеров
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита

Общество

Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.

Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
25 октября
Посещаемость домашних игр "Зенита" выросла на 143%
13 октября
Сборные России и Испании сыграют в Петербурге товарищеский матч
26 октября
Петербург подаст заявку на проведение матча открытия Евро-2020
26 октября
Тучков мост станет полностью доступен для проезда 18 ноября
25 октября
Губернатор Полтавченко проверил тренировочные базы для ЧМ-2018
24 октября
Перекресток Наставников и Ленской закрыли до конца октября
23 октября
Новичок "Зенита" Миха Мевля описал Петербург тремя словами
Старкон: Хэллоуин в «Ленэкспо»

17:03

Еще 332 city



Популярное
Посмотреть весь рейтинг
Обсуждаемое
Посмотреть весь рейтинг
Главное
14:56 Роспотребнадзор: почти половина петербуржцев привилась от гриппа (0/+0)
13:44 Арестованный во Франции акционист Петр Павленский объявил голодовку (1/+1)
13:19 Главный синоптик: Петербург вошел в период предзимья с температурой ниже нормы (1/+1)
10:22 На Полюстровском неизвестный водитель сбил на "зебре" 9-летнего мальчика и скрылся с места ДТП (0/+0)
09:13 На борту рухнувшего у Шпицбергена вертолета были ученые из Петербурга (2/+2)
13:13, 26 октября Смольный обещает начать штрафовать за неоплату парковки в центре города с 1 ноября. Но это еще не точно (0/+0)
Ваше мнение
Будете ли Вы смотреть фильм "Матильда"?
Все опросы
Подписка
на новости
Популярные комментарии
надо черту гвоздь в голову забить и дятлу заодно в «В Ленобласти незнакомец "азиатской" внешности обцеловал 9-летнюю девочку, признаваясь ей в любви»
нелегала под подписку!! Я ОБАЛДЕВАЮ!! в «В Петербурге нелегал из Узбекистана угнал иномарку у директора сети ресторанов из Китая»
Этот урод не проведёт 6 лет в колонии. Там такие дела не прощают. в «В Петербурге 27-летний мужчина, который облил мать кипятком и исколол вилкой, шесть лет проведет в колонии»
Папе девочки надо купить топор и поговорить с незнакомцем азиатской внешности. в «В Ленобласти незнакомец "азиатской" внешности обцеловал 9-летнюю девочку, признаваясь ей в любви»
а слюняева как отгонять будем? тоже механически? в «На стадионе "Санкт-Петербург" установили защиту от бакланов»
Рейтинг.beta комментаторов
1
6 НЕСТОР 
2
6 робин 
3
5 арнольд питерский 
4
3 монк-аль-ахри 
5
2 Историк 
Весь рейтинг
АнтиРейтинг.beta комментаторов
1
-6 Тоскливый Дятел Терпило 
2
-2 Hиф-Hиф 
3
-1 Соломон Таков 
4
-1 Игорь Ёлкин 
5
1 анатолич 
Весь рейтинг
Блог редакции
Роспотребнадзор научит СМИ правильно освещать случаи суицидов (3/+0)
В ведомстве опасаются "синдрома Вертера".
Тэги
авария авто акция вода грабеж дети дороги дтп задержания зенит кража кризис ленобласть медицина метро мигранты погода пожары полиция пострадавшие пробки следствие смерть строительство суд травмы транспорт убийство центр чп
В воскресенье в Петербурге потеплеет до плюс шести и резко упадет атмосферное давление
В воскресенье в Петербурге потеплеет до плюс шести и резко упадет атмосферное давление
Смольный: проезд в маршрутках Петербурга дорожать пока не будет
Смольный: проезд в маршрутках Петербурга дорожать пока не будет
Смольный: Петербургу не угрожает дефицит хлеба
Смольный: Петербургу не угрожает дефицит хлеба
В аэропорту Пулково появится 3-часовая бесплатная перехватывающая парковка
В аэропорту Пулково появится 3-часовая бесплатная перехватывающая парковка
СМИ и организации в России и на Украине атаковал вирус-шифровальщик BadRabbit
СМИ и организации в России и на Украине атаковал вирус-шифровальщик BadRabbit
Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой и запретил продавать ее у метро
Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой и запретил продавать ее у метро
Авиакомпания Germania откроет рейсы из Петербурга в Дрезден
Авиакомпания Germania откроет рейсы из Петербурга в Дрезден
Очевидец сообщил о похищении мужчины троицей неизвестных на "Лексусе"
Очевидец сообщил о похищении мужчины троицей неизвестных на "Лексусе"
В Петербурге суд приговорил бизнесмена Михаила Кришьяна к 7 годам колонии за рейдерский захват предприятия
В Петербурге суд приговорил бизнесмена Михаила Кришьяна к 7 годам колонии за рейдерский захват предприятия
Женщина, под которой загорелась простыня во время платной операции в НИИ им. Вредена, умерла, не приходя в сознание
Женщина, под которой загорелась простыня во время платной операции в НИИ им. Вредена, умерла, не приходя в сознание
На трассе "Нарва" автобус пошел на обгон и задел попутный "Форд" - пострадали 18 человек, в том числе трое детей
На трассе "Нарва" автобус пошел на обгон и задел попутный "Форд" - пострадали 18 человек, в том числе трое детей
В ДТП с маршруткой и двумя иномарками на Приморском шоссе пострадали семь человек (видео)
В ДТП с маршруткой и двумя иномарками на Приморском шоссе пострадали семь человек (видео)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в Москве (видео)
ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью в Москве (видео)
Сотрудники полиции задержали гражданина Таджикистана, который занимался вербовкой в ИГИЛ
Сотрудники полиции задержали гражданина Таджикистана, который занимался вербовкой в ИГИЛ
В аэропорту Пулково из-за нехватки исправных трапов начались массовые задержки рейсов
В аэропорту Пулково из-за нехватки исправных трапов начались массовые задержки рейсов
В МВД предлагают за гей-пропаганду среди несовершеннолетних ввести уголовную ответственность
В МВД предлагают за гей-пропаганду среди несовершеннолетних ввести уголовную ответственность
Хет-трик Ригони принёс "Зениту" победу над "Русенборгом" (фото)
Хет-трик Ригони принёс "Зениту" победу над "Русенборгом" (фото)
В 2017 году петербуржцы экономили на еде, но чаще ходили по ресторанам
В 2017 году петербуржцы экономили на еде, но чаще ходили по ресторанам
Проездные в форме браслетов могут появиться в Петербурге в 2018 году
Проездные в форме браслетов могут появиться в Петербурге в 2018 году
После заявления Ксении Собчак о намерении баллотироваться в президенты звучат опасения о превращении выборов в "фарс" и "Дом-3" (видео)
После заявления Ксении Собчак о намерении баллотироваться в президенты звучат опасения о превращении выборов в "фарс" и "Дом-3" (видео)
Виталий Милонов призвал запретить Хеллоуин в школах и детсадах
Виталий Милонов призвал запретить Хеллоуин в школах и детсадах
Стаффордширский терьер искусал женщину с чихуахуа на юго-западе Петербурга
Стаффордширский терьер искусал женщину с чихуахуа на юго-западе Петербурга
Акциониста Павленского во Франции перевели из-под ареста в психиатрический стационар
Акциониста Павленского во Франции перевели из-под ареста в психиатрический стационар
ГИБДД нашла и наказала родителей 7-летнего ребенка, гнавшего по КАД со скоростью 140 км/ч
ГИБДД нашла и наказала родителей 7-летнего ребенка, гнавшего по КАД со скоростью 140 км/ч
В Петербурге потратят 21 миллион на мобильное приложение для общественного транспорта
В Петербурге потратят 21 миллион на мобильное приложение для общественного транспорта
Генпрокуратура ответила Поклонской по ее жалобе на "Матильду": никаких нарушений не найдено
Генпрокуратура ответила Поклонской по ее жалобе на "Матильду": никаких нарушений не найдено
^ Наверх