Безработного парня с амфетамином задержали в Петербурге
15:31
Тэги: наркотики, фрунзенский район, задержания, купчино
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