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«В Сосновом Бору высокий блондин в маске ограбил букмекерскую контору»

j T 27.10 20:07 [ + 0 – ]

Он выигрыш забрал что ли? А нож потому, что не то что ночью, уже и днём ходить без ножа стало опасно (в связи с исключением из УК РФ статьи за ношение холодного оружия).