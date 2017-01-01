В Сосновом Бору высокий блондин в маске ограбил букмекерскую контору
16:13
Тэги: разбой, нападения, кража, ленобласть, сосновый бор
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«В Сосновом Бору высокий блондин в маске ограбил букмекерскую контору»
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