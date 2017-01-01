В Тихвине пьяный 23-летний парень стал фигурантом уголовного дела после того, как повалил полицейского на землю

Инцидент произошел в середине октября.

Инцидент произошел в середине октября.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в ночь на 14 октября возле одного из домов 4-го микрорайона города Тихвина. По версии следствия, пьяный 23-летний дебошир схватив руками за шею, повалил сотрудника полиции на землю, тем самым применив в его отношении насилие, не опасное для ее жизни и здоровья.



По факту было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.



Напомним, В Тихвинском районе Ленинградской области возбуждено угловое дело в отношении 23-летнего парня, который в пьяном угаре помял сотрудника полиции.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, инцидент произошел в ночь на 14 октября возле одного из домов 4-го микрорайона города Тихвина. По версии следствия, пьяный 23-летний дебошир схватив руками за шею, повалил сотрудника полиции на землю, тем самым применив в его отношении насилие, не опасное для ее жизни и здоровья.По факту было возбуждено уголовное дело по статье "применение насилия в отношении представителя власти". "В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия", - отметили в ведомстве.Напомним, ранее в сентябре уголовное дело завели на петербуржца, который, будучи задержанным за мелкое хулиганство, поколотил полицейского в одном из отделов Курортного района.







Обсуждение темы: «В Тихвине пьяный 23-летний парень стал фигурантом уголовного дела после того, как повалил полицейского на землю» j T 27.10 19:44 [ + 0 – ]

Может он на ней жениться хотел

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