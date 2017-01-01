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«В Ленобласти незнакомец "азиатской" внешности обцеловал 9-летнюю девочку, признаваясь ей в любви»

Тоскливый Дятел Терпило 27.10 12:10 [ + -2 – ]

Я обратил внимание, что мигранты очень следят за своей внешностью. Хорошо одеваются (обычно в спортивные костюмы), используют одеколон и хорошо подстрижены. К сожалению, публика их не воспринимает, хотя они пи тают к нам искренне нежные чувства, что и выразилось в отношении этой девочки. Просто мигрантов нужно научиться понимать.