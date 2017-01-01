На "Мурманке" водитель Kia вылетел на встречку и протаранил Fiat: один человек погиб, еще один серьезно пострадал

Авария произошла в Волховском районе области.

Авария произошла в Волховском районе области.



Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла 27 октября около 7.30 утра на 171-м километре автодороги «Кола». Мужчина 1952 года рождения, управляя автомобилем Kia Cee'd, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Fiat.



В результате аварии водитель «КИА» погиб на месте, а мужчина, управлявший «Фиатом», был госпитализирован в тяжелом состоянии. По факту ДТП проводится проверка.



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