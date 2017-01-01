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На "Мурманке" водитель Kia вылетел на встречку и протаранил Fiat: один человек погиб, еще один серьезно пострадал

10:39
Тэги: дтп, авто, смерть, травмы, поставки, мурманское шоссе, Волховский район, ленобласть
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Тэги: дтп, авто, смерть, травмы, поставки, мурманское шоссе, Волховский район, ленобласть
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