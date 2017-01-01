В Петербурге будут судить двух сотрудниц салона связи, которые сняли со счетов клиентов 21 тысячу рублей

Теперь девушкам грозит до 5 лет лишения свободы.

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«В Петербурге будут судить двух сотрудниц салона связи, которые сняли со счетов клиентов 21 тысячу рублей»