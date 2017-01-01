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В Петербурге будут судить двух сотрудниц салона связи, которые сняли со счетов клиентов 21 тысячу рублей

09:33
Тэги: мошенничество, технологии, кража, деньги, следствие, суд
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Тэги: мошенничество, технологии, кража, деньги, следствие, суд
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Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге будут судить двух сотрудниц салона связи, которые сняли со счетов клиентов 21 тысячу рублей»
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Тоскливый Дятел Терпило 27.10 10:10 [ + 0 ]

Необходимо исключить человеческий фактор при обслуживании клиентов салонов связи, банков и прочих учреждений. Посмтавить работать в них роботов или например, мигрантов, которым в голову не придет обманывать людей.

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