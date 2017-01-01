В Петербурге будут судить двух сотрудниц салона связи, которые сняли со счетов клиентов 21 тысячу рублей
09:33
Тэги: мошенничество, технологии, кража, деньги, следствие, суд
Еще на Gazeta.SPb
- Крем от геморроя «Здоров»
- Очевидцы: на Большевиков иномарка врезалась в толпу, сбила светофор и перевернулась: водитель выпал из окна (фото)
- На борту рухнувшего у Шпицбергена вертолета были ученые из Петербурга
- Открытие в лечении варикоза
- В Отрадном в квартирном пожаре заживо сгорела 66-летняя женщина-инвалид
- В Петербурге 27-летний мужчина, который облил мать кипятком и исколол вилкой, шесть лет проведет в колонии
- Ребенку, сбитому каретой скорой помощи на севере Петербурга, требуется операция
- Главбуха УМВД Красносельского района подозревают в присвоении 27 миллионов
- Троллейбус сбил женщину-пешехода на улице Есенина (фото)
- 2,9 тыс. коммуналок расселили в Петербурге с начала 2017 года
- Из салона связи на Бабушкина вынесли 80 тысяч рублей и около 80 телефонов
- Проведение конкурса на строительство аэроэкспресса отложили в Петербурге до конца года
Новости от партнеров
|
Открыт восточнославянский опыт в в лечении простатита
Общество
Обсуждение темы:
«В Петербурге будут судить двух сотрудниц салона связи, которые сняли со счетов клиентов 21 тысячу рублей»
Новые в начале | Новые в конце
Всего комментариев - 1
Для добавления комментария требуется авторизоваться на сайте.
Новым пользователям необходимо зарегистрироваться.
Материалы по теме
19 октября
26 октября
26 октября
26 октября
24 октября
20:14, 23 октября
Женщина, под которой загорелась простыня во время платной операции в НИИ им. Вредена, умерла, не приходя в сознание
В Волосово молодые люди сняли на видео предсмертную агонию своего друга, надышавшегося газом из баллончика
Полиция просит помощи в поимке маньяка, который орудует на территории нескольких регионов России (фото)
После заявления Ксении Собчак о намерении баллотироваться в президенты звучат опасения о превращении выборов в "фарс" и "Дом-3" (видео) (18/+0)
13:13, 26 октября Смольный обещает начать штрафовать за неоплату парковки в центре города с 1 ноября. Но это еще не точно (0/+0)
12:44, 26 октября В воскресенье в Петербурге потеплеет до плюс шести и резко упадет атмосферное давление (0/+0)
11:55, 26 октября Тучков мост станет полностью доступен для проезда 18 ноября (0/+0)
14:33, 25 октября Смольный: проезд в маршрутках Петербурга дорожать пока не будет (5/+0)
12:59, 25 октября Смольный: Петербургу не угрожает дефицит хлеба (5/+2)
11:17, 25 октября СМИ: Полтавченко предупредил о возможном дефиците хлеба в Петербурге (4/+0)
Подписка
на новости
на новости
Ну ничего их не берёт.....юрезиновые головы,что тут скажешь. в «В Ропше таксист-мигрант убегал от своих пассажиров с простреленной головой»
Вот так вот.....просто-взяли и отпустили.Уже ни что не удивляет. в «В Петербурге нелегал из Узбекистана угнал иномарку у директора сети ресторанов из Китая»
Какой здесь у чурбана может быть дом? Теперь его дом с решетками и парашей. в «В Петербурге уроженец Азербайджана застрелил гражданина Белоруссии, который пытался обокрасть его дом»
То ли еще будет, при всеобщей бедности, которую нам едрисня вручила! в «В Пушкине двое злодеев, пытаясь вынести продукты из магазина, избили сотрудницу торговой точки»
5
5