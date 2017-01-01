Ребенку, сбитому каретой скорой помощи на севере Петербурга, требуется операция
19:05
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этих тварей в городе немерено, любого останови и у всех ножи! а менты якобы не знают!! в «ВАЗ с вооруженными кавказцами задержали в Купчино»
Нестор как всегда прав!!! в «В Пушкине двое злодеев, пытаясь вынести продукты из магазина, избили сотрудницу торговой точки»
извиниться и отпустить!!немедленно!!как вы ущербные посмели посягнуть на честь кавказцев и отнять у них пердо-пушку??!!!вы что,не толлерантны к жителям северного кавказа??!!уже давно должны были бы привыкнуть что каждый кавказец имеет право передвигаться ... в «ВАЗ с вооруженными кавказцами задержали в Купчино»
Ну ничего их не берёт.....юрезиновые головы,что тут скажешь. в «В Ропше таксист-мигрант убегал от своих пассажиров с простреленной головой»
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