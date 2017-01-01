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Проведение конкурса на строительство аэроэкспресса отложили в Петербурге до конца года

15:51
Тэги: пулково, авиа, проекты, инвестиции, игорь албин
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Тэги: пулково, авиа, проекты, инвестиции, игорь албин
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Общество
Обсуждение темы:
«Проведение конкурса на строительство аэроэкспресса отложили в Петербурге до конца года»
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НЕСТОР 26.10 17:37 [ + 0 ]

Не было его,нет и никогда не будет при нынешней власти.

Всего комментариев - 1

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