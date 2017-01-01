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«На Садовой у 27-летней безработной москвички угнали белый "Порше"»

Володька иБн ХычинОвич 26.10 18:59 [ + 0 – ]

Дык там можно....эт же Адмиралтейское хозяйство.....давиче,ещё в статейке-угнал,и отпущен чёрт из аз. республики.......серьёзно-там можно,причём не отходя от дома....безработной конечно плохо,но ничего не поделаешь.,скоро станет нормой.