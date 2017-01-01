В Петербурге нелегал из Узбекистана угнал иномарку у директора сети ресторанов из Китая

Легковушка была припаркована на улице Степана Разина.

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Обсуждение темы:

«В Петербурге нелегал из Узбекистана угнал иномарку у директора сети ресторанов из Китая»

Володька иБн ХычинОвич 26.10 14:47 [ + 3 – ]

Вот так вот.....просто-взяли и отпустили.Уже ни что не удивляет.