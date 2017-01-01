Смольный обещает начать штрафовать за неоплату парковки в центре города с 1 ноября. Но это еще не точно

Зона платной парковки в центре города действует уже более двух лет.

Зона платной парковки в центре города действует уже более двух лет.



По его словам, к штрафам следует приготовиться всем, кто не оплачивал парковку с начала осени, так как срок давности по такому нарушению составляет два месяца. Позже чиновник уточнил, что взыскание штрафов именно с 1 ноября будет возможно только в случае, если комитет получит одобрение со стороны всех причастных ведомств.



Харлашкин также добавил, что с момента открытия пилотной зоны платной парковки в теории с нарушителей можно было бы взыскать 1,3 млрд рублей. Однако у оператора парковок до сих пор нет законного способа штрафовать неплательщиков. Ранее Сергей Харлашкин говорил, что необходимые изменения в КоАП Госдума сможет принять только весной 2018 года.



Напомним,

Выписывать штрафы неплательщикам на платной парковочной зоне в Центральном районе Петербурга обещают с 1 ноября. Это станет возможным благодаря механизму обмена данными о владельцах автотранспортных средств, разработанному Смольным совместно с региональным ГУ МВД, сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на главу комитета по развитию транспортной инфраструктуры глава ведомства Сергея Харлашкина.По его словам, к штрафам следует приготовиться всем, кто не оплачивал парковку с начала осени, так как срок давности по такому нарушению составляет два месяца. Позже чиновник уточнил, что взыскание штрафов именно с 1 ноября будет возможно только в случае, если комитет получит одобрение со стороны всех причастных ведомств.Харлашкин также добавил, что с момента открытия пилотной зоны платной парковки в теории с нарушителей можно было бы взыскать 1,3 млрд рублей. Однако у оператора парковок до сих пор нет законного способа штрафовать неплательщиков. Ранее Сергей Харлашкин говорил, что необходимые изменения в КоАП Госдума сможет принять только весной 2018 года.Напомним, платная парковочная зона в Центральном районе Петербурга была открыта 3 сентября 2015 года.







