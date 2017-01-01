В Петербурге 27-летний мужчина, который облил мать кипятком и исколол вилкой, шесть лет проведет в колонии
19:18, 26 октября
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Общество
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«В Петербурге 27-летний мужчина, который облил мать кипятком и исколол вилкой, шесть лет проведет в колонии»
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