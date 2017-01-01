В Петербурге 27-летний мужчина, который облил мать кипятком и исколол вилкой, шесть лет проведет в колонии

За жизнь женщины врачи боролись несколько недель, но спасти ее не смогли.

За жизнь женщины врачи боролись несколько недель, но спасти ее не смогли.



Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 8 декабря в квартире одного из домов на Васильевском острове. Во время внезапно возникшей ссоры, обвиняемый облил свою мать горячей водой, после чего нанес ей множество ударов вилкой.



Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась 21 декабря 2016 года от полученных ожогов. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего".



"Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве.



Напомним,

В Петербурге суд вынес приговор в отношении 27-летнего местного жителя, который во время ссоры облили свою мать кипятком и исколол вилкой. От полученных травм пострадавшая скончалась в больнице через несколько недель.Как сообщает пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти, трагедия произошла 8 декабря в квартире одного из домов на Васильевском острове. Во время внезапно возникшей ссоры, обвиняемый облил свою мать горячей водой, после чего нанес ей множество ударов вилкой.Потерпевшая была госпитализирована в медицинское учреждение, где скончалась 21 декабря 2016 года от полученных ожогов. По факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего"."Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима", - отметили в ведомстве.Напомним, в начале октября в Петербурге суд вынес приговор в отношении 38-летнего местного жителя, который зимой этого года 65 ударами ножами зарезал свою жену. Злоумышленник получил 9,5 лет колонии строгого режима.







Обсуждение темы: «В Петербурге 27-летний мужчина, который облил мать кипятком и исколол вилкой, шесть лет проведет в колонии» НЕСТОР 26.10 20:19 [ + 4 – ]

Этот урод не проведёт 6 лет в колонии. Там такие дела не прощают.

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