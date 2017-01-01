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«На стройке в Рыбацком мигранта из Средней Азии придавило сваей»

Володька иБн ХычинОвич 26.10 11:53 [ + 2 – ]

А у нас дворник-мигрант(то ли узбек,или таджик ...х...поймёшь)....так ему вручили какую то хрень,которая листву разгоняет......так,вот-он каждое утро всех будит.....серьёзно -ходит с этой воздуходувкой,гоняет листву и самое главное на стройку работать не идёт.