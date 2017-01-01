На проспекте Тореза скорая сбила 9-летнего ребенка на пешеходном переходе
09:15
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Эту отраву надо запретить продавать совсем. Как люди эту отраву едят с грязных рук мигрантов? Переблюёшься. в «Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой и запретил продавать ее у метро»
Шаверма символ грязи,нечистоплотности. Милонова в психушку. Поганей,чем шаверма,еды нет. в «Виталий Милонов призвал Полтавченко защитить шаверму»
так вот кто на деле спонсирует виталюсика!!? черномазые поставщики жареной кошатины и собачатины! ну, может чуть-чуть и крысятины! истинно православнутая еда! в «Виталий Милонов призвал Полтавченко защитить шаверму»
верните уличные жареные пирожки с мясом по 10 копеек! Которые продавались как мороженое, с рундуков на колесиках. в «Виталий Милонов призвал Полтавченко защитить шаверму»
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