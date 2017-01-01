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«Губернатор Полтавченко проверил тренировочные базы для ЧМ-2018»

а теперь пусть съездит и проверит детскую инфекционную больницу в Кронштадте. Если найдет ее. Была-была и нету. Но зато есть у раисси чмо по футболу.