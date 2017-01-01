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На петербурженку, обвинившую полицейских в изнасиловании в Пулково, завели уголовное дело

16:36
Тэги: пулково, изнасилование, доносы, полиция
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Тэги: пулково, изнасилование, доносы, полиция
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Эту отраву надо запретить продавать совсем. Как люди эту отраву едят с грязных рук мигрантов? Переблюёшься. в «Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой и запретил продавать ее у метро»
Полтавченко-оглы знает толк в ШАВЕРМЕ!!!! Но скорее он и не оглы,так то уважать то не за что.Уважают его только лизуны подчиненные. и то думаю так надо до поры и времени. в «Губернатор Петербурга назвал шаверму шаурмой и запретил продавать ее у метро»
Ну и дура-лиц с Кавказа и жителей Средней Азии гнать от себя поганой метлой. в «Двое кавказцев под предлогом покупки ювелирных изделий отобрали у жительницы Ленобласти драгоценности на 2,7 млн рублей»
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