Виталий Милонов призвал Полтавченко защитить шаверму

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«Виталий Милонов призвал Полтавченко защитить шаверму»

Hиф-Hиф 25.10 16:11 [ + 7 – ]

верните уличные жареные пирожки с мясом по 10 копеек! Которые продавались как мороженое, с рундуков на колесиках.

dexter 25.10 16:17 [ + 6 – ]

Опять виталик за скрепы взялся !))

Тоскливый Дятел Терпило 25.10 16:20 [ + -3 – ]

Дорогой Ниф-Ниф! Нынешние пирожки, если и вернутся, будут из мяса такого качества, что я даже своей собаке не решусь предложить. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нужно писать новую страницу истории, которая будет увенчана Шавермой. Поддерживаю Виталия Валентиновича и славных мигрантов, которые привнесли столь достойное блюдо в наш скудный рацион.

НЕСТОР 25.10 16:22 [ + 9 – ]

Шаверма символ грязи,нечистоплотности. Милонова в психушку. Поганей,чем шаверма,еды нет.

dexter 25.10 16:40 [ + -1 – ]

НЕСТОР 25.10 16:22 [ + 0 – ]

Ваши заявления слишком категоричны, или ваших денег хватает только на дешёвую уличную забегаловку, где-нибудь в епенях.

Вам просто не попадалась вкусная шаверма.

НС 25.10 17:19 [ + 5 – ]

шаверма быдло еда.

монк-аль-ахри 25.10 17:35 [ + 8 – ]

так вот кто на деле спонсирует виталюсика!!? черномазые поставщики жареной кошатины и собачатины! ну, может чуть-чуть и крысятины! истинно православнутая еда!