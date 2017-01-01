Виталий Милонов призвал Полтавченко защитить шаверму
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Общество
верните уличные жареные пирожки с мясом по 10 копеек! Которые продавались как мороженое, с рундуков на колесиках.
Дорогой Ниф-Ниф! Нынешние пирожки, если и вернутся, будут из мяса такого качества, что я даже своей собаке не решусь предложить. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Нужно писать новую страницу истории, которая будет увенчана Шавермой. Поддерживаю Виталия Валентиновича и славных мигрантов, которые привнесли столь достойное блюдо в наш скудный рацион.
Шаверма символ грязи,нечистоплотности. Милонова в психушку. Поганей,чем шаверма,еды нет.
НЕСТОР 25.10 16:22 [ + 0 – ]
Ваши заявления слишком категоричны, или ваших денег хватает только на дешёвую уличную забегаловку, где-нибудь в епенях.
Вам просто не попадалась вкусная шаверма.
так вот кто на деле спонсирует виталюсика!!? черномазые поставщики жареной кошатины и собачатины! ну, может чуть-чуть и крысятины! истинно православнутая еда!
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20:14, 23 октября
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