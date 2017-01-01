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«В Пушкине двое злодеев, пытаясь вынести продукты из магазина, избили сотрудницу торговой точки»

Вся троица из одного аула,жители Средней Азии.

Теперь посадят,надо было несколько лямов украсть тогда бы домашний арест был бы