Смольный: проезд в маршрутках Петербурга дорожать пока не будет

Стоимость проезда может увеличиться в 2019 году.

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Обсуждение темы:

«Смольный: проезд в маршрутках Петербурга дорожать пока не будет»

dexter 25.10 15:33 [ + 2 – ]

На некоторых маршрутах, с водителями, вообразившими себя погонщиками верблюдов, ещё и доплачивать горожанам надо.

Тоскливый Дятел Терпило 25.10 16:23 [ + -3 – ]

Сроное решение, бьющее по карману мигрантов-водителей, преимущественно занимающихся коммерческим транспортом. Я бы увеличил процентов на тридцать. Кому нужно, все равно поедет. Для других остается социальный транспорт.

SCORPION69 25.10 19:23 [ + 2 – ]

дятел точно придурок лагерный

смерч 25.10 19:41 [ + 0 – ]

При таком количестве конкуренции только дэбил или сговор на поднятие цен за услуги.