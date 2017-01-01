«ВАЗ с вооруженными кавказцами задержали в Купчино»

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Общество
Нельзя представить кавказца без оружия. Это их историческая привилегия, которую нужно уважать.
а что, есть чернозадые хотя бы без пера? на себя-то они не надеются, вот и ходят шайками да со шпалером.
извиниться и отпустить!!немедленно!!как вы ущербные посмели посягнуть на честь кавказцев и отнять у них пердо-пушку??!!!вы что,не толлерантны к жителям северного кавказа??!!уже давно должны были бы привыкнуть что каждый кавказец имеет право передвигаться по городам и селам с оружием,грабить и насиловать (в основном казаков и старых бабушек) и не нести никакого наказания!оооохххх....какой пробел в воспитании правоохранительных органов!!!какой позор!!!срочно провести переаттестацию и уволить всех не кавказцев!иншаала!Вах-Вах!
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20:14, 23 октября
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