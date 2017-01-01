ВАЗ с вооруженными кавказцами задержали в Купчино

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«ВАЗ с вооруженными кавказцами задержали в Купчино»

dexter 25.10 15:38 [ + 3 – ]

Ваз усехда кауказ !

Тоскливый Дятел Терпило 25.10 16:26 [ + -5 – ]

Нельзя представить кавказца без оружия. Это их историческая привилегия, которую нужно уважать.

монк-аль-ахри 25.10 17:37 [ + 2 – ]

а что, есть чернозадые хотя бы без пера? на себя-то они не надеются, вот и ходят шайками да со шпалером.

бармалей 25.10 21:11 [ + 2 – ]

извиниться и отпустить!!немедленно!!как вы ущербные посмели посягнуть на честь кавказцев и отнять у них пердо-пушку??!!!вы что,не толлерантны к жителям северного кавказа??!!уже давно должны были бы привыкнуть что каждый кавказец имеет право передвигаться по городам и селам с оружием,грабить и насиловать (в основном казаков и старых бабушек) и не нести никакого наказания!оооохххх....какой пробел в воспитании правоохранительных органов!!!какой позор!!!срочно провести переаттестацию и уволить всех не кавказцев!иншаала!Вах-Вах!