"Лексус" за 7 млн угнали у директрисы НКО из Карелии в Петербурге

На кражу автомобиля злоумышленникам потребовалось всего 10 минут.

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Обсуждение темы:

«"Лексус" за 7 млн угнали у директрисы НКО из Карелии в Петербурге»

НЕСТОР 25.10 12:22 [ + 0 – ]

А у токарей и слесарей есть такие автомобили? Наворует крыса ещё.

dexter 25.10 15:41 [ + 0 – ]

НЕСТОР 25.10 12:22 [ + 0 – ]

У революционных матросов, таких как Вы, вообще нет колёс под @опой, оттого столько яда в организме..))