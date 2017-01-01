«СМИ: Полтавченко предупредил о возможном дефиците хлеба в Петербурге»

Петербургу может грозить дефицит хлебопекарной продукции из-за нехватки вагонов для доставки зерна в город. Об этом губернатор города Георгий Полтавченко уведомил в письме вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, передаетКак сообщил губернатор, в связи с активным экспортом зерна мукомольные предприятия Петербурга не могут получить вагоны для его транспортировки, что создаёт риски срыва сроков поставок зерна, роста его себестоимости и, в конечном счёте, остановки производства.В письме Георгий Полтавченко указывает, что одни из ключевых поставщиков зерна для хлебопекарной отрасли Петербурга — Оренбургская, Саратовская, Самарская, Новосибирская и Омская области — были включены в список приоритетных регионов при вывозе зерна на экспорт по железной дороге.Губернатор опасается, что сложившаяся ситуация скажется критически на снабжении мукомольных производств в Санкт-Петербурге и может привести к дефициту хлебопекарной продукции и повышению цен.Отмечается, что в пресс-службе губернатора подтвердили отправку письма. Представитель вице-премьера Алия Самигуллина сообщила, что вопрос в настоящее время прорабатывается в Минтрансе.В сентябре, согласно данным Росстата, минимальный продуктовый набор в РФ подорожал на 1,1%. При рассчете стоимости корзины использовались условные объемы потребления и средние розничные цены.