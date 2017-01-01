Двое кавказцев под предлогом покупки ювелирных изделий отобрали у жительницы Ленобласти драгоценности на 2,7 млн рублей

Женщина дала в интернете объявление о продаже украшений.

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«Двое кавказцев под предлогом покупки ювелирных изделий отобрали у жительницы Ленобласти драгоценности на 2,7 млн рублей»

Тоскливый Дятел Терпило 25.10 11:04 [ + -4 – ]

Как говорил персонаж одного фильма, самое дорогое это глупость, потому что за нее дороже всего приходится платить. Пусть скажет спасибо, что люди оказались благородных кровей и в живых хозяйку оставили.

НЕСТОР 25.10 12:27 [ + 9 – ]

Ну и дура-лиц с Кавказа и жителей Средней Азии гнать от себя поганой метлой.

dexter 25.10 15:44 [ + 1 – ]

Андрей 25.10 15:16 [ + 1 – ]

Правильно! И на Вас найдётся Ара, да?